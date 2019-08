TMW - Parma in contatto per Laxalt: si lavora al prestito con obbligo

Fonte: Di Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Accelerata Parma per Diego Laxalt. Dopo l'incontro in sede Milan, il ds del club crociato ha avuto contatti con l'entourage del calciatore uruguagio per discutere del possibile trasferimento dell'ex Genoa in Emilia. In questo momento, si discute sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.