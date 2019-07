TMW - Parma, in via di definizione Karamoh: la trattativa si chiude oggi

Fonte: da Milano, Raimondo De Magistris

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Incontri, contatti, summit. Adesso ci siamo: dopo il contatto di ieri in sede con l'entourage, Yann Karamoh è pronto a salutare l'Inter. Le parti contano di chiudere il trasferimento già oggi: 12 milioni nelle casse nerazzurre per la trattativa col Parma, per i nerazzurri il 50% sulla futura rivendita.