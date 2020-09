tmw Parma, Krause verso il 90% delle quote. Oggi giorno decisivo

Il gruppo dell'americano Krause è al lavoro per chiudere in queste ore l'acquisto della maggioranza del Parma. Contrariamente a quanto appreso in un primo momento, il nuovo proprietario non acquisterà solo il 60% del club ma bensì il 90%, lasciando solo il 9% in mano ai vecchi soci controllanti (che perderanno gran parte delle cariche in Consiglio) e l'1% in azionarato diffuso. Questo dovrebbe essere il nuovo riassetto della società emiliana dopo la firma degli accordi.