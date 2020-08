tmw Parma, Kucka non parte: il ds Carli lo ha messo nella lista degli incedibili

Juraj Kucka in questo momento non è sulla lista dei partenti in casa Parma. Il nuovo ds Carli lo considera un pilastro per la prossima stagione e non ha intenzione di privare la formazione ducale di un giocatore della sua importanza, nonostante la partenza di D'Aversa. Proprio con il tecnico di Stoccarda lo slovacco ha avuto la sua migliore stagione in carriera e in caso di approdo al Genoa, potrebbe essere una delle prime richieste al neo direttore sportivo Faggiano.