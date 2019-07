TMW - Parma, Laurini: "Contento di essere qui. Darò il massimo"

Fonte: Sebastian Donzella per ParmaLive.com

© foto di Federico De Luca

Nel ritiro del Parma a Prato allo Stelvio, il difensore francese Vincent Laurini ha pronunciato le sue prime parole da calciatore dei crociati: "Ho fatto la gavetta, sono partito dall'Eccellenza e piano piano sono arrivato in Serie A. Sono contento di essere a Parma, è una grande società e darò il massimo. Spero di fare bene. Ho sempre trovato squadre e gruppi vincenti, in cui mi sono sempre inserito bene, sono sicuro che a Parma troverò altrettanto. Volevo venire qui, era il mio obiettivo. Un anno fa non se ne fece nulla, a gennaio sono stato molto vicino a passare al Parma ma anche in quel caso sono rimasto a Firenze. Però ora sono molto contento di essere qui. I tanti campioni francesi passati da qui? Sì, hanno fatto la storia di questa società. Fare l'1% di quanto fatto da loro sarebbe già tanto". Chiusura sull'obiettivo delle duecento presenze in A, magari da raggiungere a Parma: "Speriamo di poterci riuscire, ma l'importante è che il Parma faccia bene e che mantenga la categoria".