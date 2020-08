tmw Parma, manca l'ufficialità di Carli. Non c'è ancora la rescissione con il Cagliari

Il Parma ha già fatto la sua scelta con Marcello Carli che diventerà presto il nuovo direttore sportivo ducale. Al momento però non c'è ancora un accordo per la rescissione fra il dirigente e il Cagliari, sua ex squadra, ed è per questo dettaglio tecnico che non c'è ancora il comunicato con l'ufficialità del suo passaggio in ducale. Le parti sono comunque al lavoro e c'è ottimismo per arrivare a un accordo.