tmw Parma, maxi penale in caso di mancato closing. Che intanto slitta più in là

C'è una maxi penale nel preliminare firmato tra Parma e arabi per la cessione del club ducale. Se la valutazione è intorno ai 65 milioni di euro - tra soldi spesi dall'attuale proprietà più i vari aumenti di capitale, la proprietà non vuole incassare un euro in più di quanto immesso - c'è una maxi penale in favore dei ducali in caso il closing non si dovesse fare, intorno ai 25 milioni di euro. Nel frattempo le ultime indiscrezioni parlano di una chiusura della trattativa che slitta più in là, almeno di qualche giorni (più probabilmente di un paio di settimane).