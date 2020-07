tmw Parma, novità nella lista Serie A: torna Inglese, a fargli posto è Siligardi

Novità nella lista Serie A in casa Parma. Come pre-annunciato da Roberto D'Aversa in conferenza stampa, Roberto Inglese rientra tra i convocati per la sfida con il Bologna e, di conseguenza, sarà iscritto nuovamente all'elenco dopo esserne stato estromesso lo scorso gennaio. A fargli posto nella lista dei 25 calciatori eleggibili per la Serie A è Luca Siligardi.