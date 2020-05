tmw Parma, occhi sui giovani: piace il terzino del Taranto Ferrara

Dopo l'ottima stagione nella fila del Taranto, in Serie D, per il terzino Antonio Ferrara potrebbero aprirsi le porte del Parma. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, il classe '99 è finito nel mirino del club gialloblù, che potrebbe intanto assicurarselo e valutare poi in estate il suo futuro, anche con un prestito in categorie superiori alla D.