tmw Parma, oggi l'ultimo allenamento della settimana. Tutto il gruppo a disposizione

Manca sempre meno ormai alla ripartenza della Serie A, e per alcune squadra la prossima sarà l’ultima settimana di preparazione al nuovo esordio dopo lo stop del campionato. Il Parma di D’Aversa ha proseguito nell’ultima settimana i suoi allenamenti in attesa della gara del 20 giugno contro il Torino, partita che farà da apripista alla Serie A. Tanto lavoro aerobico e molti esercizi con il pallone per la squadra, che ha chiuso quasi tutte le sedute con partitelle a campo ridotto anche per ritrovare quell’agonismo necessario per riprendere il cammino che fino a questo momento è stato ottimo. Quello di oggi sarà l’ultimo allenamento della settimana, con la squadra che nel weekend riposerà e tornerà in campo lunedì per rincominciare l’avvicinamento al Toro.

Capitolo infortuni - La squadra, al netto dei due casi di positività-negatività, è al completo e a disposizione di Mister D’Aversa. Ovviamente la condizione non è la stessa per tutti, con alcuni ragazzi reduci da infortuni di lunga data che ancora lavorano per trovare la condizione migliore. E’ il caso di Roberto Inglese, che dopo il lungo stop cerca di ritrovare l’antico smalto e tornare a disposizione dopo quasi quattro mesi. Rimane invece ancora un’incognita, come in tutte le altre squadre del campionato, ovvero la posizione dei giocatori in scadenza al 30 giugno. Come detto ieri dal Direttore Faggiano in un’intervista radio, la situazione è complessa e al momento non si vede una soluzione all’orizzonte. Starà alla FIFA o alla FIGC sciogliere questi nodi, ben consapevoli che la scadenza ormai è vicina.

Il programma della settimana - Come detto, la prossima sarà l’ultima settimana di preparazione al ritorno in campo per il Parma. Il programma degli allenamenti non è ancora definito ma ricalcherà praticamente in toto gli allenamenti delle ultime settimane. L’obiettivo sarà quello di arrivare alla settimana della partita, quella che comincerà lunedì 15 e terminerà proprio con la partita contro il Toro, in buone condizioni e con un buon ritmo partita nelle gambe, in modo di cominciare al meglio il tour de force che si concluderà ad inizio agosto.