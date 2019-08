TMW - Parma, Pezzella arriva in prestito con obbligo a 6.5 milioni

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Pezzella sbarca a Parma: oggi dovrebbe essere il giorno della firma per l'esterno dell'Udinese, che ha giocato da titolare nel successo di domenica contro il Milan, salvo partire il giorno dopo alla volta della città emiliana. Per l'esterno napoletano accordo che c'è da tempo, ma formalizzazione che tarda ad arrivare: stando a quanto da noi raccolto, il giocatore diventerà crociato in prestito con obbligo di riscatto a 6.5 milioni di euro.