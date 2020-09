tmw Parma, piace il terzino panamense Davis. È il miglior laterale del campionato slovacco

Il Parma è su Eric Davis, terzino sinistro che gioca in Slovacchia nel FC DAC. In questo momento è il calciatore panamense più importante: dopo aver disputato i Mondiali in Russia, da tre anni è premiato come miglior terzino del campionato e nella scorsa stagione ha vinto anche il premio di goal più bello del campionato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i crociati sarebbero molto interessati al classe 1991.