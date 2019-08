© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo arrivo in casa Parma. Preso l’attaccante Salvatore Leotta, classe 2001, ex Siracusa. C’è la firma sul contratto. Il Parma pensa anche al futuro, Leotta è gialloblù e verrà girato in prestito in Serie D. La sua prossima destinazione dovrebbe essere il Biancavilla.