tmw Parma, prima parte di visite mediche terminata per Cyprien. Il video

vedi letture

E' terminata in questi minuti la prima parte di visite mediche al Poliambulatorio Gemini per Wylan Cyprien. Il prossimo giocatore del Parma, proveniente dal Nizza, è stato infatti immortalato dal nostro inviato sul posto tramite un breve video, che vi riproponiamo qui di seguito. Anche per quanto riguarda Simon Sohm dovrebbero essere attese in giornata le visite mediche, così come è atteso a breve anche l'arrivo di Juan Francisco Brunetta.