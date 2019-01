TMW - Parma, prima uscita: Da Cruz ad un passo dallo Spezia

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Comincia a muoversi il mercato in uscita del Parma: l'annunciato faccia a faccia tra Spezia e l'entourage di Alessio Da Cruz ha dato i frutti sperati, dopo il mancato arrivo dell'olandese in Liguria delle ultime ore del mercato estivo. Accordo raggiunto nelle ultime ore, Da Cruz diventerà a breve un nuovo rinforzo per Marino e lascerà il Parma dopo il crollo di rapporti con il tecnico D'Aversa, che l'ha lasciato fuori nell'ultimo mese e mezzo di campionato. Per lui prestito di sei mesi agli Aquilotti.