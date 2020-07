tmw Parma, problema fisico per Cornelius: cambio obbligato per D'Aversa all'intervallo

Dopo essersi guadagnato il calcio di rigore, poi trasformato da Kucka per il momentaneo vantaggio del Parma sulla Roma, Andreas Cornelius non è rientrato in campo dopo l'intervallo ma il cambio operato da D'Aversa non è stato tattico. sostituzione obbligata per il tecnico ducale, visto che il danese ha avvertito un fastidio fisico.