Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parma e Inter al lavoro per sbloccare l'affare Ionut Radu, che i ducali hanno individuato come primissimo obiettivo per la porta dopo l'infortunio a Luigi Sepe di questi giorni. Ci sono ancora alcune difficoltà burocratiche da superare, ma il Parma ha fretta di avere il giocatore a disposizione e a pranzo ha incontrato nuovamente gli agenti del giocatore per provare a superare l'impasse di queste ore e regalare a D'Aversa il rinforzo giusto, col Genoa che ha già dato il via libera al suo addio ma bisogna trovare l’intesa tra le parti e non è escluso che ci possa essere qualche altra operazione tra i club interessati.