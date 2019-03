TMW - Parma, Rigoni: "Tre volte in vantaggio, tre volte ripresi: troppi errori"

Fonte: dal nostro inviato Dimitri Conti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spettacolare 3-3 al Castellani di Empoli tra i padroni di casa di Giuseppe Iachini e il Parma di Roberto D'Aversa. Dalla zona mista ha preso la parola per analizzare il match Luca Rigoni, centrocampista ducale autore del secondo gol per la formazione ospite: "C'è un po' di rammarico perché siamo andati tre volte in vantaggio. E' stata una gara tesa, dove ci giocavamo tanto. Purtroppo abbiamo commesso degli errori che abbiamo pagato. Normalmente quando passiamo in vantaggio certi errori non li commettiamo. Abbiamo avuto due occasioni per il 4-2 che non siamo stati in grado di concretizzare. Il gol? Sono contento ma quello che importava oggi era fare un risultato positivo. Dovevamo interrompere la serie negativa e ci siamo riusciti. Abbiamo giocato contro Juve, Napoli e Inter e le sconfitte ci possono stare. Dobbiamo correre ancora per tanto tempo perché ci sono ancora gare da giocare, con in testa la salvezza da raggiungere. Cosa manca ancora? Oggi abbiamo fatto la nostra gara, la stessa cosa è successa anche col Cagliari nonostante la sconfitta. Adesso dobbiamo pensare subito al Genoa, eliminando gli errori visti oggi perché sarà un'altra partita insidiosa. Rilassatezza? Non credo ci sia questo rischio. Abbiamo incontrato nell'ultimo periodo squadre importanti. Dobbiamo continuare il nostro percorso, puntando sulle nostre qualità".