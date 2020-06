tmw Parma, sabato si torna in campo a Torino: qualche dubbio per D’Aversa

Centodue giorni, che diventeranno centoquattro sabato. Tanto è passato da quell’assurdo pomeriggio di Parma-SPAL, l’ultima partita prima dello stop. Molte le incognite legate alla ripresa, dalla condizione fisica a quella mentale, con tante difficoltà che accompagneranno la squadra di D’Aversa in questo percorso lungo poco più di quaranta giorni. L’obiettivo salvezza è ad un passo, ormai raggiunto, e all’orizzonte rimane quel sogno Europa League che ad oggi dista solo un punto (con una partita in meno). La strada è lunga e tortuosa ma giocare a mente sgombera potrebbe davvero regalare un sogno ai crociati.

Le assenze - Quasi tutti a disposizione per Mister D’Aversa, che ha potuto sfruttare la pausa forzata per recuperare i lungodegenti e gli acciaccati che prima dello stop avevano tirato la cinghia. Rispolverato a lucido Kulusevski, sono rientrati anche Karamoh, Sepe, Hernani e in parte anche Roberto Inglese, la cui stagione pareva essere ormai conclusa e che invece potrebbe tornare in campo già nelle prossime settimane. Resta però qualche acciaccato e qualche giocatore, che per un motivo o per un altro, non è ancora in grande condizione. E’ il caso di Gervinho, che si è allenato a parte per qualche giorno dopo le due settimane di quarantena forzata al ritorno dall’Africa ma che ieri è tornato in gruppo, rilanciando le sue quotazioni in ottica Toro. Differenziato invece per Grassi, Siligardi e Pezzella, che ad oggi partono indietro nelle gerarchie ma che potrebbero comunque sedere in panchina.

Gli impegni di giugno - Come detto, si parte sabato, con la gara che inaugurerà la nuova Serie A post Covid-19, all’Olimpico di Torino. Poi toccherà alla trasferta con il Genoa di martedì, gara che ci dirà tanto sulle ambizioni del gruppo di D’Aversa. Infine, in chiusura di mese, la sfida all’Inter di domenica prossima, alle 21.45 al Tardini: all’andata la banda Conte aveva sofferto per larghi tratti, perdendo i primi punti della stagione sotto il colpi di Karamoh e Gervinho. Le incognite saranno tante, ma al Tardini in molti sono inciampati.

La probabile anti-Torino - La partita è alle porte ma le incognite formazioni sono più presenti che mai. D’Aversa non ha un vero e proprio undici tipo, avendo combattuto tutta la stagione con molti infortuni e spesso ha adattato giocatori fuori ruolo. Probabile che si affidi alle sue certezze, tra cui la difesa, ormai da recitare come filastrocca: Sepe in porta e linea a quattro formata da Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo. A centrocampo iniziano i ballottaggi, con tanta concorrenza. Probabile rivedere il trio che nel girone di ritorno si era imposto come titolare, con Kucka mezzala destra e i due registi Brugman ed Hernani a giocare vicini. Davanti, la condizione fisica di Gervinho è un’incognita, per cui al momento pare partire leggermente più indietro: possibile vedere Kurtic, indispensabile dal suo arrivo, largo a sinistra, con Kulusevski esterno destro, pronto ad accentrarsi e Cornelius centravanti.