TMW - Parma, Scozzarella: "Rinnovo? Qui sto bene e la società lo sa"

Fonte: dal nostro inviato, Niccolò Pasta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matteo Scozzarella, centrocampista del Parma, ha parlato a margine del consueto Meet and Greet organizzato dal club ducale. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Non mi reputo fondamentale per la squadra, penso magari di poter fare quello che da qualche anno il mister ha in testa. Se le partite vanno bene o male non dipende chiaramente solo da me".

Il Parma però ha bisogno delle sue caratteristiche.

"Non ho questa sensazione. Lavoro per essere utile, non penso di essere indispensabile. In campo siamo riusciti a fare qualche risultato che prima ci mancava ma non penso che questo dipenda da me. Le cose stanno andando discretamente bene, tranne che la gara di Ferrara. Ci troviamo bene e i nuovi arrivati si devono ancora abituare del tutto. È normale che possano avere delle difficoltà".

Come si sente in questo momento?

"In crescita. L'anno scorso sapevamo che sarebbe stato complicato dopo l'intervento. Ora però a parte un intoppo sono riuscito ad avere continuità e questo è importante".

Cosa pensa del fatto che l'Atalanta abbia 0 punti in Champions mentre in campionato dà fastidio a tutti?

"Ho visto la partita ieri, loro hanno sviluppato un gioco che non li fa adeguare agli avversari e a livelli alti è complicato".

Stasera guarderà l'Inter?

"Sì, li affronteremo sabato e ci stiamo preparando bene. Conosciamo i giocatori, hanno cambiato tanto, sono organizzati e in fiducia. Sarà una partita complicata ma anche l'anno scorso abbiamo fatto bene".

La vittoria col Genoa vi fa stare più tranquilli?

"Sicuramente sì. Andare a San Siro sarà difficile ma dopo una bella vittoria avremo uno slancio fisico ed emotivo che ci darà una grossa mano".

Come si spiega la sua crescita professionale?

"Penso dipenda dal mio tentativo di adattarmi alle categorie e alle necessità che ha la squadra. Ho sempre pensato che ci sia bisogno di correggere anche qualcosa sul quale ti sentivi al top".

Sta parlando del rinnovo?

"Ho un ottimo rapporto con la società, col direttore e col mister. Non c'è bisogno di parlarne, sanno che sto bene a Parma. Quando avranno voglia li ascolterò volentieri".