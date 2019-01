TMW - Parma, secondo arrivo di oggi. Dopo Machin, preso Schiappacasse

Nicolas Schiappacasse è un nuovo giocatore del Parma, che dopo Machin si rinforza anche in attacco, prelevando dall'Atletico Madrid il giovane esterno d'attacco uruguaiano in prestito per diciotto mesi. Il giocatore ha disputato i primi sei mesi della stagione in prestito al Rayo Majadahonda e ora proverà misurarsi con la Serie A.