TMW - Parma, Sepe: "C'è un po' di rammarico per il pari con l'Inter"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio di San Siro con l'Inter, il portiere del Parma Luigi Sepe ha parlato in zona mista. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Rammarico per il pareggio? Sì, un po' sì. Se tre ore fa avessi saputo del 2-2 avrei firmato, quindi dobbiamo essere felici e pensare già al Verona. Siamo un grande gruppo, mancavano tanti giocatori importanti ma chi è sceso in campo ha fatto benissimo".

Karamoh? Non ci ha stupito, lo vediamo tutti i giorni in allenamento e sappiamo cosa ci può dare. Poi le scelte le fa il mister e non dobbiamo giudicarle".

Il gol di Lukaku ti è sembrato in fuorigioco? "Dalle immagini sembra che sia fuorigioco. C'è stato un errore da parte del guardalinee che ha alzato prima la bandierina, c’è stata un po’ di confusione".

Quanto conta a livello psicologico pareggiare a San Siro? "Ogni partita è una storia a sé, secondo me non ci lascia nulla. Dobbiamo essere bravi ad azzerare questa partita, pensare alla prossima contro il Verona che sarà più difficile di questa".