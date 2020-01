TMW - Parma, Sepe: "Nessuno se lo aspettava ma siamo una squadra forte"

Fonte: dall'inviato Niccolò Pasta

Il portiere del Parma Luigi Sepe, oggi protagonista dell'appuntamento stampa in casa ducale, ha risposto alle domande dei giornalisti partendo dalla sconfitta per 5-0 rimediata contro l'Atalanta e in vista della sfida al Lecce: "In Serie A non mi era mai capitato di prendere cinque gol, mi era capitato di prenderne 4 con la Lazio due volte. Fa niente, dobbiamo guardare avanti".

Come mai la squadra non riesce a dare continuità ai risultati?

"Può capitare una partita del genere, abbiamo perso malissimo ma contro avevamo una squadra forte a cui è andato tutto bene. Sono giornate in cui a te non riesce niente e all'altro riesce di tutto".

Come state preparando la partita di lunedì?

"Quando si perde si dicono tante cose, mi ha dato fastidio sentirmi dire che è mancata umiltà. Dobbiamo essere bravi a preparare la partita di lunedì perché un risultato positivo ti metterebbe lontanissimo dalla zona retrocessione"

Cosa vi ha detto il mister dopo la sconfitta?

"Meglio non dirle, altrimenti finiamo domani (ride, ndr). Era arrabbiato come noi ma dobbiamo pensare alla prossima partita, agli errori e fare meglio contro il Lecce".

Vi dà fastidio ricevere critiche dopo tutto il buono che state facendo?

"Fastidio no, dispiace perché siamo una squadra che ha fatto 25 punti. Nessuno se lo aspettava ma siamo una squadra forte. Quando si perde una partita così bisogna accettare tutto e ricevere le critiche. E' bello sentirsi dire che siamo forti ma dobbiamo accettare anche le critiche".

#Sepe parla da Collecchio. Pubblicato da Parmalive.com su Giovedì 9 gennaio 2020

Quest'anno sono mancati uomini fondamentali, come le due punte, ma avete fatto 25 punti.

"Ripeto che siamo una squadra forte. Rispetto all'anno scorso sono arrivati giocatori forti, ci sono più alternative e gli altri hanno un anno in più di Serie A. Dobbiamo portare punti a casa lunedì".

Il mercato può dare fastidio?

"Quello ci pensa la società, chi arriva è ben accetto"

A livello personale è la tua miglior stagione in carriera?

"A livello personale sono contento di quello che sto facendo, ma più che per me per la squadra. Siamo un bel gruppo e mi piace aiutare i miei compagni".