tmw Parma, si lavora per blindare Lopes Silva: in arrivo il contratto

Parma al lavoro anche per il futuro. Il club ducale si muove per blindare Andre Lopes Silva, attaccante classe 2003 Nazionale Under 17 del Portogallo, protagonista quest’anno di una stagione importante con le giovanili gialloblù. Scoperto dagli uomini mercato del Parma guidati da Daniele Faggiano, Lopes Silva arrivato dalla Farense si è subito messo in mostra. E ora il Parma si muove per blindarlo...