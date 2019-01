© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parma molto attivo in questi primi giorni di calciomercato. Mentre sul fronte offensivo Emanuele Calaiò, Fabio Ceravolo e Yves Baraye tengono banco per le uscite, in entrata si lavora soprattutto in difesa. Detto che Martin Caceres sembra essere ad un passo dal club emiliano visto lo scarso minutaggio ottenuto nella prima parte di stagione con la Lazio, l'altro nome caldo è quello di Leonardo Spinazzola dellla Juventus. A sinistra Roberto D'Aversa, con Dimarco in fase di recupero dopo l'infortunio, finora ha dovuto adattare Gagliolo come alternativa a Massimo Gobbi. Per questo l'ex Atalanta rappresenterebbe una opzione importante. Anche per la stessa Juventus che, con un prestito semestrale, darebbe modo al giocatore di riprendere la condizione dopo i numerosi problemi fisici vissuti negli ultimi mesi.