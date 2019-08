TMW - Parma, si valuta il futuro di Gazzola: ci sono Chievo e Spezia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbero esserci novità per Marcello Gazzola, centrocampista classe '85 in forza al Parma. Dopo due stagioni in gialloblù che lo hanno visto anche protagonista della promozione in A degli emiliani, si valutano eventuali novità anche perchè le proposte non mancano. Le ipotesi al momento sono quelle del Chievo, dell'Ascoli ma anche dello Spezia