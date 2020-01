Fonte: Alessio Alaimo

Luca Siligardi si avvicina al Vicenza: l'attaccante non rientra nei piani della società e ha vissuto la prima parte di parte fuori dalla lista per la Serie A, così il Vicenza lo sta tentando. In biancorosso ritroverebbe l'ex compagno Rigoni peraltro.