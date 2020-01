© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i colloqui di ieri con il Milan per Bellodi, classe 2000 ora in prestito al Crotone, il Cagliari ha sondato la disponibilità di Riccardo Gagliolo, difensore del Parma, convocato da poco in nazionale svedese. La situazione è intricata a causa delle pochissime alternative in casa ducale. Sul giocatore c'è anche un interessamento del Bologna.