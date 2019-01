Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Federico Gaetano

Non solo il sassuolo interessato alla punta del Benfica Facundo Ferreyra. Anche il Parma ha fatto un sondaggio per il giocatore, con i portoghesi che chiedono almeno un prestito oneroso con diritto di riscatto scartando l'ipotesi del prestito gratuito. I neroverdi continuano a essere in vantaggio e oggi si capirà la fattibilità dell'operazione. Sono previsti nuovi contatti tra le parti in una giornata che a questo punto potrebbe risultare decisiva.