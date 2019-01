TMW - Parma, stand-by Deiola. Fra rientro a Cagliari e sirene dalla B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante le tante voci di mercato, il futuro di Alessandro Deiola resta in stand-by. A centrocampo la coperta del Parma non sembra particolarmente lunga e le recenti buone prestazioni del classe '95 hanno convinto la società a bloccare, per il momento, la sua cessione. Intanto però vanno avanti le valutazioni con il Cagliari, club proprietario del suo cartellino, e una delle ipotesi possibili per le prossime settimane prevede anche il rientro alla base del giocatore, soprattutto una volta che sarà ufficializzato l'addio di Dessena (diretto a Brescia). Per il momento comunque prevale la linea dell'attesa, anche perché il ragazzo chiede continuità di impiego e diverse big di B, Hellas Verona e Lecce su tutte, sarebbero disposte ad accoglierlo a braccia aperte già in questa sessione di mercato.