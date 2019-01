TMW - Parma, su Dezi non mollano Salernitana e Benevento

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jacopo Dezi rimane un obiettivo molto ambito sul mercato di Serie B, anche per la sua situazione poco definita in casa Parma, dove D'Aversa non l'ha ancora fatto esordire. La grande stagione passata però fa sì che Salernitana e Benevento continuano a seguirlo con grande interesse, con i primi per ora in vantaggio, quando alla fine del mercato mancano meno di cinque ore.