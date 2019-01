Fonte: Marco Conterio

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

E' in corso un contatto che risulterà decisivo tra il Parma e l'entourage di Brazao per chiudere ll'arrivo in Italia del portiere brasiliano. Sembra superata definitivamente la candidatura del Chievo Verona. Le parti stanno definendo l'affare in questi minuti e tecnicamente c'è ancora il tempo per permettere al calciatore di approdare in Serie A.