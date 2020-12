tmw Parma, tegola per Liverani: Gervinho non è partito per Crotone. Infortunio con la Juve

Tegola per Fabio Liverani in vista dell'ultima gara del 2020 del suo Parma, in programma per oggi alle 18.30 contro il Crotone. Gervinho non è infatti partito per la Calabria nonostante la convocazione: l'ivoriano si è infortunato nella sfida di sabato contro la Juventus, motivo per cui è uscito al quarantacinquesimo.