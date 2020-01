© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla ricerca di un attaccante per la seconda parte di stagione dopo l'infortunio capitato a Roberto Inglese, il Parma negli ultimi giorni ha effettuato un sondaggio anche per Moise Kean, attaccante dell'Everton che nell'ultimo turno di Premier ha trovato il suo primo gol nel campionato inglese.

Tentativo andato a vuoto perché i toffees, in questo momento, non hanno alcuna intenzione di privarsi dell'attaccante classe 2000. Nelle ultime due partite di Premier Carlo Ancelotti l'ha schierato dal primo minuto.