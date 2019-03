Fonte: Dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

Siamo riusciti a riportare l'entusiasmo in casa Lazio. In un momento di difficoltà abbiamo reagito di squadra e ora dobbiamo andare avanti così fino al termine della stagione. Ora dobbiamo continuare così". Parole e pensieri di Marco Paolo, centrocampista della Lazio che questa mattina ha partecipato all'evento 'La Lazio nelle scuole'. Queste le sue parole intercettate da TMW.

La Lazio andrà in Champions se...

"La Lazio andrà in Champions se farà un grandissimo aprile, ci saranno gare ogni tre giorni e l'obiettivo è quello di affrontarle al meglio".

Dopo la sosta ci sarà l'Inter che ritroverà Mauro Icardi.

"Icardi è un grandissimo attaccante, ha sempre fatto gol. Ma anche noi abbiamo dimostrato di potergli fare male e andiamo lì convinti della nostra forza

Stai giocando meno in questo periodo.

"Stare in panchina fa parte del nostro mestiere, si può partire dall'inizio o dare 5 minuti a gara in corso. Se ragioniamo tutti così si può solo crescere e chi non parte dall'inizio può dare solo ulteriori stimoli a chi gioca. E' un'esperienza nuova per me e mi ci butto a capofitto, io accetto sempre le scelte del mister".