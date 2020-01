TMW - Parolo: "Usciamo dalla Coppa a testa alta. Ora la ciliegina derby"

Fonte: Dall'inviato, Arturo Minervini

Il centrocampista della Lazio, Marco Parolo, ha analizzato in zona mista la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli. Questo quanto raccolto da TMW: "Usciamo a testa alta, ma usciamo. Nelle coppe quest'anno abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a concretizzare. Peccato, ci abbiamo provato e abbiamo dato tutto. Abbiamo avuto anche un pizzico di sfortuna".

Il terreno del San Paolo ha influito sulla sconfitta? A partire dal rigore sbagliato da Immobile...

"Immobile è scivolato, anche questo mostra che oggi non c'era proprio verso di segnare per noi".

Adesso c'è il derby.

"Siamo consapevoli di quello che significa giocare un derby, ci prepareremo per mettere in campo anima e corpo in questa partita. Vogliamo dare un'altra gioia ai nostri tifosi perché sono sempre con noi".

Cosa significherebbe battere la Roma?

"Significherebbe tanto. Vorrebbe dire mettere una ciliegina su questo ottimo percorso che stiamo facendo".

La Lazio oggi guarda avanti o guarda indietro?

"Noi guardiamo partita dopo partita. Poi, se ad aprile saremo ancora in questa situazione, guarderemo solamente avanti".