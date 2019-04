Fonte: Dal nostro inviato a Torino, Giovanni Albanese

Saranno tanti gli ex calciatori di livello presenti alla Partita del Cuore, in programma lunedì 27 maggio all'Allianz Stadium di Torino, che vedrà sfidarsi la Nazionale cantanti e la squadra dei Campioni. Durante la presentazione andata in scena questa mattina, infatti, è stato lo stesso presidente della Juventus Andrea Agnelli ad annunciare la presenza - fra gli altri - di Totti, Zanetti, Albertini, Platini e Vialli, mentre Osvaldo farà parte della Nazionale cantanti. Ma non solo. A battere il calcio d'inizio della partita sarà Cristiano Ronaldo. "Mi associo ai ringraziamenti, credo che Cristiano darà un ottimo calcio d'inizio. Sarà un bel passaggio di testimone, ne sono fortemente orgogliosa", le parole del Sindaco di Torino, Chiara Appendino (che proprio due anni fa dette il via alla partita).