TMW - Pasqual: "Juve favorita ma occhio all'Inter: ieri prova di forza"

Fonte: Dall’inviato Lorenzo Marucci

Presente all'inaugurazione della nuova scuola calcio di Alberto Di Chiara a Scandicci (FI), Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina, ha parlato della corsa scudetto in Serie A: "Chi vincerà? Domanda dura. Secondo me la Juve è sempre favorita. L'Inter mi aspettavo la vittoria nel derby ieri sera, ma il risultato finale è stato sorprendente. E' stato un messaggio di forza a tutto il campionato. La Lazio poi è lì e senza coppe è agevolata. Alla fine però credo che la qualità della rosa della Juve verrà fuori a meno di cose non pronosticabili adesso".

Le critiche a Sarri?

"Mi aspettavo di più. Il gioco della Juve di oggi non è né quello di Sarri né quello di Allegri degli anni precedenti. In questa stagione poi abbiamo assistito a mugugni di vario genere, anche per delle sostituzioni, una cosa che nella Juve degli ultimi anni non è mai accaduto. Oggi la Juve ha due problemi: uno legato alla fase difensiva perché negli anni passati non riuscivi a fargli neanche un tiro in porta e l'altro legato alla gestione di uno spogliatoio con 30 campioni"