tmw Pasqual: "Sarri fossilizzato sulle sue idee. La Juve concede troppo"

Intervenuto alla presentazione del Festival del Calcio in programma tra un mese a Firenze, Manuel Pasqual ha parlato di vari argomenti tra cui la situazione di Sarri alla Juventus. Il tecnico bianconero è al centro delle critiche e l'ex esterno sinistro ha spiegato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. "A mio parere Sarri è troppo fossilizzato sulle sue idee. Una certezze della Juve degli ultimi tredici anni era che gli avversari contro di lei facevano sempre faticava a tirare in porta. Adesso invece i bianconeri ti concedono parecchie palle gol, è calata la loro sicurezza e la loro fiducia. Se può essere davvero in bilico Sarri? Dopo il ko col Lione si, però al ritorno sono convinto che la Juve possa far vedere il suo valore e passare il turno. Se non passasse il turno sarebbe una sconfitta a livello europeo, è una squadra creata per vincere la Champions e avrebbe fallito"

