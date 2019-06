TMW - Pasqual: "Voglio continuare a giocare. Aspetto una chiamata"

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

Manuel Pasqual, ex capitano di Empoli e Fiorentina ora in attesa di conoscere il proprio futuro, ha parlato a Tuttomercatoweb.com a margine di Pitti Uomo a Firenze:

Come è andata la retrocessione con l'Empoli?

"Siamo stati molto dispiaciuti perché speravamo in qualcosa di diverso a San Siro ma non ci siamo riusciti. Ci abbiamo provato fino in fondo. Peccato perché forse abbiamo perso troppi punti all'inizio che no ci hanno permesso di fare un campionato più sereno. La squadra era competitiva ma se retrocedi qualcosa che non va c'è sempre".

Cosa la attende adesso?

"Voglio giocare ancora. Penso di aver dimostrato di poter dare ancora qualcosa di importante per la squadra. Io voglio fare il calciatore, che non significa fare 50 partite l'anno. Vediamo se l'Empoli mi richiamerà, intanto mi guarderò intorno".

Cosa pensa del possibile approdo di Andreazzoli al Genoa?

"Ho visto che ci sono diverse squadre interessate ma anche Corsi lo vorrebbe tenere. E' un tecnico che parla di calcio, è propositivo e fa divertire. Gli auguro di trovare la migliore soluzione per lui e lo staff".

Avrebbe potuto decidere prima di fare l'allenatore?

"Non so se ci ha pensato o se ne ha avuto l'opportunità. Non so se voleva effettivamente diventare primo allenatore. Ha delle ottime idee e ha dimostrato di fare un ottimo calcio. In questi due anni ha fatto qualcosa di importante per lui e per l'Empoli".

In casa Fiorentina sta cambiando tutto: un saluto ai Della Valle e un benvenuto a Commisso?

"La famiglia l'ho ringraziata anni fa quando sono andato via perché mi hanno dato una grande opportunità, anche da capitano. E' stato un orgoglio rappresentare la città in Italia e in Europa. Il cambio di proprietà ha riportato subito entusiasmo all'ambiente. Si riparte, è una nuova era, con grande entusiasmo e spero che giovi a Firenze e alla Fiorentina".

Cosa pensa della possibile conferma di Montella?

"Sono scelte che spettano alla società e all'allenatore. Avere la possibilità di confermarlo è buono perché conosce pregi e difetti della situazione".

Si chiude l'era Corvino e può iniziare il Pradè-bis, cosa ne pensa?

"Chiusa l'era Corvino e ritorno di Pradè? E' stato il primo ad aver creduto in me nel 2005. C'è un rapporto particolare col direttore proprio per questo. Non so se arriverà Pradè, ma il fatto di essere già stati a Firenze ti può portare maggiore serenità. Magari giova anche al sottoscritto".

La Fiorentina deve ripartire da Chiesa?

"A livello tecnico è indiscutibile, l'hanno ricercato tante squadre in giro per il mondo ed è giusto così. Se vuoi ripartire da lui devi attrezzare la squadra in una certa maniera. Sono scelte da fare velocemente. Dare consigli è sempre stata una mia prerogativa. Federico non lo conosco personalmente però mi sembra un ragazzo con la testa ben salda. Ha bisogno di pochi consigli".

Quanto perde la Fiorentina non prendendo Traoré?

"Ha vissuto tutto con preoccupazione visto i dubbi sulla salute. So che insieme alla società hanno fatto delle visite e lo stato di salute è perfetto. E' una perdita per la Fiorentina perché ha dimostrato di poter dare qualcosa in più anche nei momenti di difficoltà. Penso che diventerà un grande calciatore".

Rasmussen potrà dare il proprio contributo in viola?

"E' cresciuto molto e ha ancora molti margini di miglioramento. Darà il suo contributo all'interno della Fiorentina".