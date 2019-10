TMW - Pastore: "Fonseca mi ha dato fiducia. Vogliamo la Champions"

Fonte: Dall'inviato, Dario Marchetti

Il centrocampista offensivo della Roma, Javier Pastore, ha analizzato la partita vinta questa sera contro il Milan in zona mista. Ecco quanto raccolto da TMW: "Abbiamo vinto con merito, giocando meglio del Milan e costruendo tante occasioni da rete. Personalmente non so se sia questo il vero Pastore, ma questo è sicuramente un Pastore che sta bene fisicamente. Ho giocato tre partite di seguito, cosa che non facevo da tantissimo tempo. Mi sento in forma, Fonseca è stato fin da subito al mio fianco e mi ha aiutato tanto".

Non solo l'allenatore, crede di aver convinto anche i tifosi?

"I momenti belli sono stati più di quelli brutti finora a Roma, ringrazio i tifosi per il sostegno che ci danno sempre. Poi sappiamo che la loro opinione è condizionata anche dal risultato della partita".

Pastore in campo anche a Udine?

"Quello lo deciderà l'allenatore, l'importante è prepararci bene per la prossima gara. Champions? Ci proveremo. Vogliamo arrivare il più lontano possibile in questo campionato. Siamo veramente forti e abbiamo un grande staff tecnico".