Fonte: Dal nostro inviato Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stende il Napoli la Roma, e di questo fondamentale risultato, in zona mista, ne parlato il centrocampista giallorosso Javier Pastore: "Non abbiamo ancora vinto nulla, l'importante è continuare a fare quello che stiamo facendo: giochiamo bene, vengono i gol, corriamo molto, facciamo giocare poco la altre squadra. Esattamente come vuole il mister. Gli devo molto, mi ha messo in forma, mi ha gestito bene. Qua c'è ambizione, la squadra è compatta, la voglia di vincere non manca. Gli insulti razzisti? Non sono cose belle, noi abbiamo chiesto ai nostri di sostenere subito la squadra e pensare solo alla partita".

Nota conclusiva: "I fischi dei tifosi a Manolas? Non ne abbiamo parlato, ora sta giocando in un'altra squadra ma la gente non deve dimenticarsi le cose belle".