TMW - Pastore-Roma è chiusa. Aspetta solo la chiamata per le visite

Affare chiuso. Javier Pastore aspetta solo la chiamata della Roma per dare uno stop alla vacanza nell'arcipelago delle Baleari e sbarcare in Italia per sostenere le visite mediche. C'è l'accordo col calciatore, sulla base di un quadriennale più opzione per il quinto anno da 4 mln di euro più bonus. E col PSG, sulla base di un'offerta da 20 milioni di euro più bonus.

Non manca più nulla, e infatti già in settimana il Flaco potrebbe sbarcare in Italia per le visite mediche. L'operazione Pastore, però, è legata all'uscita di Nainggolan (Clicca qui per la nostra anticipazione di domenica) e per questo Monchi vorrebbe chiudere le due operazioni in contemporanea. Per il Ninja si deve trovare la quadra sui giovani da inserire nell'affare, ma anche questo affare è in dirittura d'arrivo. E Pastore nel frattempo aspetta, in attesa della chiamata dalla Roma.