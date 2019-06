TMW - Pastorello: "Lukaku? L'Inter ci sta provando seriamente"

Fonte: Dall'inviato, Alessandro Rimi

Blitz di mercato quest'oggi nella sede dell'Inter, con l'agente Federico Pastorello che all'uscita degli uffici del club nerazzurro si è fermato a parlare brevemente con i cronisti: "Abbiamo parlato di Vergani, era la situazione più urgente. Lukaku? È un sogno e come tale è difficile da realizzare. L'Inter però ci sta provando seriamente e lui ha espresso pubblicamente il suo desiderio di partire. Vedremo più in là. Candreva? Non ne abbiamo parlato. Lazaro? C'è un po' di distanza tra le parti, ma speriamo di risolvere presto".

