TMW - Pato, il Milan resta interessato. E il 'papero' ha già detto sì

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Resta viva la pista Alexandre Pato per il Milan. L'attaccante brasiliano ha già dato il suo assenso per il ritorno a Milano, ma c'è da definire la formula del trasferimento col Tianjin Quanjian. In questo senso, il club rossonero spera che nel fine settimana possano arrivare ulteriori chiarimenti dall'UEFA prima di muoversi attivamente per i due innesti chiesti da Gattuso oltre a Paquetà.