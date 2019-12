TMW - Pau Villanova: "Milan e Barça, ottime relazioni. Amore per i giovani"

Fonte: dal nostro inviato, Pietro Mazzara

Pau Villanova, membro del direttivo del Barcellona, presente all'evento Legends of Style al Maio Restaurant di Milano, ha parlato dal palco. Queste le sue parole raccolte da TMW: “Sono molto contento di essere qui per questo evento. Demetrio ha spiegato bene il progetto. I due club hanno ottime relazioni, hanno amore per il calcio e per la formazione dei nuovi giocatori. Anche a noi ci piaceva l’idea di esportare i nostri valori in altri paesi. Milan e Barcellona si sono sempre distinti per i loro valori. Grazie a tutti per esser qui e sono sicuro che molti club saranno invidiosi di questa nostra iniziativa".