Paulo Sergio: "Mi piace tanto Chiesa ma ora deve imparare a segnare"

Nel corso della lunga intervista a Tuttmercatoweb.com Paulo Sergio, ex attaccante brasiliano della Roma ha parlato anche degli attaccanti della serie A. "Immobile sta andando forte. A me comunque piace tanto Chiesa che però ora deve imparare a far gol. E' un nazionale, un giocatore importante che sa andare in porta, però adesso deve segnare".

Poi ci sono Lautaro e Lukaku...

"Lautaro è forte, è esploso dopo che l'anno scorso giocava poco. Ma anche Lukaku è un bell'attaccante, segna tanto anche lui. Senza dimenticare ovviamente CR7".

Lei commenta le partite del campionato italiano: come le è sembrato quest'anno?

"Negli ultimi anni la serie A è in crescita. Ci sono stati periodi in cui le disponibilità economiche scarseggiavano e i big non venivano più in Italia. Adesso c'è stato un cambio e con l'arrivo di CR7 ci sono più calciatori importanti nel vostro campionato. Negli ultimi due anni ho visto un bel calcio".