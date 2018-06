TMW - Pauluzzi: "Italia, c'è divario con la Francia. Azzurri poco spensierati"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TMW, il giornalista francese de L'Equipe Valentin Pauluzzi è tornato anche sull'amichevole di venerdì scorso tra Blues e azzurri, terminata 3-1 a favore della truppa di Deschamps: "Secondo me l'Italia non ha sfigurato, ha avuto un buon atteggiamento. È chiaro comunque che tra le due Nazionali resta un divario netto. All'Italia manca prima di tutto esperienza, perché i vari Chiesa e Berardi non hanno mai giocato in Champions, e poi manca spensieratezza, una delle virtù dei giovani talenti francesi. Con queste due qualità la ricostruzione degli azzurri sarebbe a buon punto, anche se forse non basterebbe per raggiungere il livello della Francia attuale".