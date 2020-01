TMW - Pavoletti: "Ibra il mio idolo, speriamo non ci segni tre gol come CR7"

Fonte: Dall'inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da TMW e dagli altri media presenti a margine di "Pitti Immagine" a Firenze, l'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha parlato anche del prossimo avversario dei rossoblù, Zlatan Ibrahimovic, e della sconfitta di ieri con la Juventus. Queste le sue dichiarazioni:

Ibrahimovic prossimo avversario?

"È sempre stato un mio idolo, per statura e modo di giocare, sarà bello vederlo dal vivo perché non mi era mai capitato. Con lui in forma non sarà facile sabato (ci sarà Cagliari-Milan, ndr), dovremo trovare le contromisure adatte per fermarlo. Speriamo che, dopo la tripletta subita da Cristiano Ronaldo, possiamo fermare almeno Ibrahimovic".

Come analizza la sconfitta di ieri con la Juventus?

"Abbiamo fatto un buon primo tempo, tenendo bene il campo, poi nella ripresa la Juventus ci è stata superiore e c'è stato poco da fare. Non sono comunque queste comunque le partite che devono farci perdere la nostra mentalità. Ieri giocavamo in casa della prima in classifica...".