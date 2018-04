TMW - Pavon: "La Juve meritava la semifinale. Buffon, che epilogo triste"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, lo storico difensore del Real Madrid Francisco Pavón ha parlato così della remontada della Juventus al Bernabéu e dell'ultima in Champions di Gianluigi Buffon: "Sia i bianconeri che i blancos avrebbero meritato la semifinale di Champions. Se consideriamo infatti entrambe le partite, l'eliminatoria è stata in generale molto equilibrata. A Torino la Juve avrebbe potuto segnare un gol, ma lo stesso sarebbe potuto accadere anche in ottica Real al Bernabéu. Complimenti a Buffon, che ha risposto presente ancora una volta".

Per il capitano della Juve l'ennesima conferma, prima di un triste epilogo in Champions.

"Buffon non si meritava questa eliminazione, è vero. Contro il Real Madrid ha disputato un'altra grande prova e da campione qual è aveva il diritto di sognare ancora in Europa. Dispiace che quel rigore sia stato il suo ultimo ricordo della Champions League".